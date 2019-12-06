Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:26 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту гибели работника ООО «Промтехстрой-ЕК» на территории 31 куста Тарасовского месторождения, расположенном в Пуровском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО 6 декабря.

По данным следствия трагедия произошла 20 ноября 2019 года. Сотрудники ООО «Промтехстрой-ЕК» вели работы по монтажу опор линии электропередач. При использовании экскаватора, как грузоподъемного механизма, произошло падение перемещаемой опоры линии электропередач — погиб 51-летний рабочий.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель человека»).