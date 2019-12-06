с. Сурхахи, Ингушетия, , 15:24 — REGNUM Следственные действия проведены в доме Хасана Полонкоева — лидера организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ролик опубликован 6 декабря на канале Следственного комитета России в YouTube.

В кадре силовики входят в дом. На видео также запечатлен грузовик с силовиками и беспилотный летательный аппарат, поднятый в воздух над местом проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что ОПГ Полонкоева в январе текущего года совершила нападение, а в ноябре — убийство Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоева и пятерых членов банды задержали в результате спецоперации 6 декабря.

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