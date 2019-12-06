Симферополь, , 15:32 — REGNUM Центральную площадь крымской столицы на 20 минут перекрыли из-за неопознанного пакета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря сообщили в пресс-службе народного ополчения РК.

«Недалеко от новогодней ёлки наши сотрудники обнаружили чёрный пакет с неизвестным содержимым. Они заблокировали часть площади и вызвали сотрудников полиции», — отметили в ополчении.

Вскоре специалисты выяснили, что в пакете — обычный творог. Оцепление было снято.

Как сообщало ИА REGNUM, летом суд Симферополе приговорил местного жителя за ложное сообщение о минировании здания к двум годам тюрьмы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать одно из городских зданий.

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