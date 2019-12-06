Сургут, Югра, , 14:55 — REGNUM В Югре авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована за пятичасовую задержку самолёта на рейсе Казань-Уфа-Тюмень в июле 2019 года. Вместе с тем положенное резервное воздушное судно не было предоставлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с задержкой рейса против ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» было возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»). Предприятие было оштрафовано на 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ЮТэйр» в конце октября 2019 года была оштрафована за задержку рейса Курган — Москва. Кроме того, пассажиров не обеспечили водой.

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