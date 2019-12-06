Найроби, , 14:56 — REGNUM В столице Кении, городе Найроби рухнуло шестиэтажное здание, об этом 6 декабря сообщает Al Arabia.

Отмечается, что под обломками строения находятся люди. 10 человек уже были извлечены из-под завалов благодаря помощи неравнодушных людей, которые делали это без каких-либо специальных средств.

В настоящее время к месту происшествия прибыли спасатели. Трагедия произошла в районе, где жилье пользуется повышенным спросом, застройщики зачастую обходят правила, создавая некачественные дома.

Напомним, в 2015 году в Кении рухнули восемь задний, в результате чего погибли 15 человек. После трагедии была проведена проверка, обнаружившая, что около 58% зданий в Найроби не пригодных для проживания.

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