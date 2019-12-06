Найроби, 6 декабря 2019, 14:45 — REGNUM Правоохранительные органы Кении арестовали губернатора провинции Найроби Майка Сонко Мбуви по обвинению в коррупции, об этом 6 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Арест последовал вслед за заявлением государственного обвинителя Ноордина Хаджи, подчеркнувшего, что у него имеется достаточное количество доказательств вины Мбуви.
Отмечается, что высокопоставленный чиновник был задержан на контрольно-пропускном пункте, пытаясь скрыться от правосудия.
Как отмечается в заявлении государственного обвинителя, губернатору будут предъявлены обвинения в незаконной скупке государственного имущества, отмывании денег и прочих преступлениях.
Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Кении задержали при попытке продать собственного сына — СМИ