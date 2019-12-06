Москва, , 14:34 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видеозапись с лидером организованной преступной группы Хасаном Полонкоевым. Главаря банды убийц начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева доставили в СКР, ролик опубликован 6 декабря на канале ведомства в YouTube.

На видео мужчину в чёрной куртке привозят на микроавтобусе к зданию. Полонкоева сопровождают правоохранители в камуфляжной одежде, руки задержанного скованы, он ведёт себя спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, Полонкоев и пятеро участников его ОПГ были задержаны в результате спецоперации 6 декабря. По данным следствия, группировка в январе текущего года совершила нападение, а в ноябре — убийство Ибрагима Эльджаркиева.

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