Нижневартовский район, Югра, , 14:34 — REGNUM В Югре организована прокурорская проверка двух фактов ДТП в Нижневартовском районе, в результате которых погибли шесть человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В центре внимания прокуратуры ХМАО оказались две резонансных аварии, которые произошли 30 ноября и 4 декабря 2019 года в Нижневартовском районе. По фактам возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В ходе расследования будет дана оценка деятельности дорожных служб и Госавтоинспекции при выполнении возложенных на них обязанностей.