Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 14:30 — REGNUM В Новгородской области восстановлен проезд на участке автомобильной дороги в посёлке Любытино — последней разрушенной дороге из-за паводка. Как сообщили ИА REGNUM в «Новгородавтодоре», дорога проходит по улице Василия Иванова и является частью трассы Любытино — Неболчи — Бокситогорск.

Проезд по дороге теперь возможен, но дорожникам ещё предстоит восстановить частично разрушенное асфальтовое покрытие.

Напомним, всего в связи с обильными осадками с начала ноября в Новгородской области оказались повреждёнными 63 участка автомобильных дорог в 14 районах — Боровичском, Валдайском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Старорусском, Шимском, Хвойнинском.

В восстановительных работах на автомобильных дорогах были задействованы 255 дорожных рабочих и специалистов, 131 единица техники: погрузчики, грейдеры, самосвалы, грунтовые катки, экскаваторы, автомобили дорожной службы.

Ровно месяц, с 6 ноября, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало декабря в Новгородской области оставались подтопленными всё ещё несколько населённых пунктов в двух районах — преимущественно, речь идёт о приусадебных участках.

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