Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону заведующей одного из спортцентров, трудоустроившей «мёртвые души», предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как предполагают следователи, в период с 2014 года по 2018 год женщина фиктивно трудоустроила на различные должности шесть человек, чью заработную плату присваивала. Материальный ущерб превысил 2 млн рублей.

Заведующей спортцентром предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.