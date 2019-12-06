Челябинск, , 14:17 — REGNUM В Челябинске водитель протаранившей остановку маршрутки был трезв. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Также известно, что мужчина 1964 года рождения имеет 36-летний водительский стаж. При этом он не допускал грубых нарушений ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром. Микроавтобус маршрута №478 протаранил ограждение остановки. Пострадал гражданин 1988 года рождения.

По факту ЧП идёт административное расследование.

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