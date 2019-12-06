Чебоксары, , 14:12 — REGNUM В Чебоксарах проверяют информацию о том, что детской больнице младенцев из-за нехватки коек размещают в коридоре. Обстоятельства выясняет прокуратура Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратурой Ленинского района Чебоксар организованы проверочные мероприятия после сюжета на федеральном канале об условиях в детской больнице № 2, где говорится о «размещении поступивших грудных детей в коридоре стационара».

«По результатам проведенной проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение нарушений», — отмечают в ведомстве.

Отметим, ранее на сайте «Пятого канала» вышла информация о том, что в инфекционном отделении детской больницы в Чебоксарах грудных детей размещают прямо в коридоре из-за нехватки мест в палатах. В самом учреждении ссылаются на дефицит мест из-за ремонта.

Здание больницы построено в 1969 году, последние годы там проходят ремонтные работы. Ранее заявлялось, что дополнительно выделяемые средства позволят привести в порядок инфекционно-боксированное отделение стационара.