Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Вслед за Санкт-Петербургским городским судом вынуждены были приостановить работу для эвакуации персонала и посетителей восемь районных судов, а спустя час проверок, к штатной работе вернулся лишь Октябрьский районный суд. Об этом сообщает 6 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Октябрьский районный суд возвращается к работе. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — отмечает пресс-служба.

Все ещё ждут результатов осмотра на предмет безопасности Куйбышевский, Приморский, Московский, Выборгский, Сестрорецкий, Фрунзенский районные суды, а также горсуд Петербурга.

Напомним, две недели подряд ежедневно по рабочим дням на электронные почты судов города на Неве злоумышленники присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (более 56 млн рублей). Сообщения аналогичного содержания приходят в адрес учреждений культуры, образования, здравоохранения.

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