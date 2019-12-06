Горячий Ключ, Краснодарский край, , 13:56 — REGNUM Бывший судебный пристав-исполнитель в Горячем Ключе Краснодарского края признан виновным в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установлено судом и следствием, в производстве пристава находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности в размере более 54 тысяч рублей. Должнику был временно ограничен выезд за рубеж. Однако пристав предложил ему заплатить взятку в 12 тыс. рублей, пообещав завершить исполнительное производство и снять ограничение на выезд. Должник сообщил о требовании пристава в правоохранительные органы. Сотрудник УФССП был задержан при получении взятки.

Решением суда бывшему сотрудник службы судебных приставов назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на три года.