Чита, , 13:54 — REGNUM Пострадавшие в страшной аварии в Сретенском районе Забайкалья получают всю необходимую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

В стационарах остаётся двадцать человек, из них один находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние пятерых оценивается оценивается, как тяжёлое, у троих — средней тяжести. Ещё десять человек находится в удовлетворительном состоянии, а ребёнок 12 лет идёт на поправку.

Добавим, что большая часть пострадавших проходит лечение в краевой клинической больнице. Двое остаются в Шилкинской районной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла первого декабря в Сретенском районе Забайкалья. Автобус с пассажирами вылетел с моста через реку Куэнга на лёд. В результате 19 человек погибли. Возбуждено уголовное дело.

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