Архангельск, , 13:50 — REGNUM Руководителю Управлении ФНС России по Архангельской области и НАО Серею Родионову, задержанному при получении взятки, предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Родионов обвиняется в вымогательстве и получении крупной взятки через посредника.

Как сообщало ИА REGNUM, Родионов был задержан в одном из кафе Архангельска сотрудниками ФСБ при получении 1 млн рублей. По версии следствия, эти деньги — лишь часть взятки, полученной главой Управления. Всего, как полагают следователи, Родионов получил от руководителя коммерческой организации 8,5 млн рублей. За это вознаграждение глава налоговой обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

Добавим, что обвинение предъявлено также представителю организации, который пытался передать очередную часть взятки.

В настоящее время Сергей Родионов заключен под стражу. В СИЗО он пробудет как минимум 2 месяца.