Чебоксары, 6 декабря 2019, 13:49 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе за отказ от участия в торгах. Перед судом предстанут два человека: 35-летний житель Нижнего Новгорода, который действовал в интересах одной из нижегородских фирм, и 35-летний чебоксарский бизнесмен. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
Следствие полагает, что в сентябре 2017 года нижегородец передал 250 тыс. рублей чебоксарскому бизнесмену за отказ от дальнейшего участия фирмы в торгах на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объектов одного из банковских учреждений. По словам Олег Дмитриева, средства были перечислены на счёт третьей фирмы, подконтрольной чебоксарскому предпринимателю, под видом оплаты консалтинговых услуг, которые фактически не были оказаны.
В ведомстве отмечают, что в торгах победила фирма, чьи интересы представлял житель Нижнего Новгорода. Ему предъявлено обвинение в незаконной передаче коммерческого подкупа, его сообщнику в Чебоксарах инкриминируют незаконное получение подкупа и легализацию (отмывание) денежных средств. Дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чувашии был вынесен приговор главному инженеру строительной фирмы, которого обвинили в получении 200 тыс. рублей от подрядчика при строительстве жилого дома. По данным следственного управления, деньги были получены обманным путём за «непредъявление к организации финансовых претензий по качеству и срокам выполнения подрядных работ, а также подписание документов, подтверждающих их выполнение». Фигурант уголовного дела получил условный срок.
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