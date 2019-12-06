Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе за отказ от участия в торгах. Перед судом предстанут два человека: 35-летний житель Нижнего Новгорода, который действовал в интересах одной из нижегородских фирм, и 35-летний чебоксарский бизнесмен. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что в сентябре 2017 года нижегородец передал 250 тыс. рублей чебоксарскому бизнесмену за отказ от дальнейшего участия фирмы в торгах на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объектов одного из банковских учреждений. По словам Олег Дмитриева, средства были перечислены на счёт третьей фирмы, подконтрольной чебоксарскому предпринимателю, под видом оплаты консалтинговых услуг, которые фактически не были оказаны.

«Затем под видом возврата излишне перечисленных средств они были перечислены на счёт организации, где он является коммерческим директором», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что в торгах победила фирма, чьи интересы представлял житель Нижнего Новгорода. Ему предъявлено обвинение в незаконной передаче коммерческого подкупа, его сообщнику в Чебоксарах инкриминируют незаконное получение подкупа и легализацию (отмывание) денежных средств. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чувашии был вынесен приговор главному инженеру строительной фирмы, которого обвинили в получении 200 тыс. рублей от подрядчика при строительстве жилого дома. По данным следственного управления, деньги были получены обманным путём за «непредъявление к организации финансовых претензий по качеству и срокам выполнения подрядных работ, а также подписание документов, подтверждающих их выполнение». Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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