Козельск, Калужская область, , 17:44 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении лесничего государственного учреждения «Козельское лесничество». Он подозревается в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 4 декабря лесничий получил от предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей за сокрытие фактов незаконной рубки лесных насаждений и совершенных бригадой предпринимателя нарушений в области правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

По возбуждённому уголовному делу проводится расследование, направленное на сбор доказательств совершенного преступления.

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