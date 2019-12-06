Тобольский район, Тюменская область, , 13:18 — REGNUM В Тюменской области в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai на 305 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск погибли три человека, двое ранены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МВД России.

Трагедия произошла около 8:00 утра по местному времени (06:00 мск). Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Lada Priora совершал обгон.

Скончались три человека, находившихся в отечественном автомобиле. Пассажир и водитель Hyundai госпитализированы с травмами.