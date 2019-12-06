Анкара, 6 декабря 2019, 13:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 1 тонны марихуаны во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 6 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Действия по конфискации запрещенных наркотических препаратов проходили в нескольких провинциях страны, в частности в провинциях Ван, Хаккяри и Ширнак.
Также в ходе другой спецоперации, в провинции Болу, был задержан автомобиль, у водителя которого было изъято порядка 100 кг героина, предназначавшегося для сбыта.
Подозреваемый был арестован.
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