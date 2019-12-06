Москва, , 13:18 — REGNUM Деятельность организованной преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, пресечена правоохранителями. Задержан главарь банды, сообщает 6 декабря официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Спецоперация была проведена в Москве и Ингушетии, задержан лидер организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников банды. Группировка в январе текущего года совершила нападение, а в ноябре — убийство Эльджаркиева, уточнила она.

Продолжается розыск других лиц, причастных к нападению на Эльджаркиева.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда произошло 2 ноября. Исполнителем преступления следствие считает Курейша Картоева, который бежал за рубеж.

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