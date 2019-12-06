Москва, , 13:27 — REGNUM Канал незаконных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов пресечён ФСБ России и КГБ Белоруссии. Задержаны главарь и участники преступной группы, сообщает 6 декабря Центр общественных связей ФСБ.

Международной преступной группой был организован канал контрабандных поставок оружия и боеприпасов, а также сбыта наркотических средств. В Новгородской и Ленинградской областях 5 и 6 декабря прошла спецоперация, в ходе которой задержаны организатор криминального бизнеса и шесть членов группировки. Их поймали с поличным при сбыте оружия и наркотиков.

У задержанных изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета разных марок, патроны, наркотики и деньги. Оперативные мероприятия продолжаются.

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