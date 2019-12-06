Калачинск, , 13:02 — REGNUM Жители Омской области бьют тревогу из-за появления возле населённого пункта «озера» из крови животных. Видеозапись с обнаруженным нелегальным скотомогильником ранее появилась в соцсетях.

«Так выглядит искусственный водоём из слитой крови прямо за деревней Ковалево, Калачинский муниципальный район Омской области. Около 30−40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли», — пишет автор видео.

Рядом обнаружилось место официальной утилизации твёрдых отходов. По словам обнаружившего место мужчины, под «присыпанным песочком» навалены несколько десятков тонн останков туш животных. В ролике видны черепа и кости, торчащие из-под земли.

«Пахнет очень. Просто кучу кинули за овраг. Сильно не утруждались, ничего не обработано», — комментирует автор.

Отмечается, что останки свободно растаскиваются птицами и собаками.

Напомним, прокуратура в Бурятии ранее выявила нарушения при захоронении токсичных отходов. Как сообщало ИА REGNUM, работники районного филиала станции по борьбе с болезнями животных захоронили бактериологические и химические отходы на участке, расположенном на территории филиала.

Читайте также: В Бурятии бактериологические и химические отходы закапывали в землю