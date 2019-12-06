Нур-Султан, 6 декабря 2019, 12:50 — REGNUM Три инспектора службы авиационной безопасности аэропорта Нур-Султана получили ранения после самопроизвольного выстрела служебного оружия, сообщает 6 декабря агентство «Казинформ».
Отмечается, что инцидент произошел 3 декабря в здании службы рейсов и экстренной помощи аэропорта при проверке оружия. В департаменте полиции на транспорте отметили, что в настоящее время проводится расследование по статье «Неосторожное причинение вреда здоровью».
Отметим, служба пожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Нур-Султана отвечает за аварийно-спасательное обеспечение полётов районе ответственности аэропорта.
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