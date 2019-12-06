Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге 6 декабря на очистку дорог и тротуаров от снега выведено более 200 единиц специальной техники и 466 рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

На улично-дорожной сети Екатеринбурга работают 67 тракторов и 60 самосвалов, 34 комбинированные дорожные машины и 12 фронтальных погрузчиков, а также другая спецтехника. Только за минувшие сутки на улицы города было рассыпано порядка 15 тонн реагента и мелкого щебня.

В мэрии отметили, что с начала декабря в Екатеринбурге было вывезено с улиц города более 22 тыс. тонн снега.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 декабря в Екатеринбурге прошёл обильный снегопад. Также по прогнозам синоптиков в городе ожидается потепление до плюс двух градусов выше нуля.