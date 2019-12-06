Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд, Петродворцовый, Куйбышевский и Октябрьский районные суды Петербурга утром 6 декабря получили сообщения о «заминировании», из-за чего посетители и сотрудники эвакуируются. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, на протяжении двух недель на электронные почты судов города на Неве анонимные шантажисты присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (более 56 млн рублей). Сообщения приходят каждый день и затрагивают не только учреждения Фемиды, но и объекты культуры, образования, медицины.