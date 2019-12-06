Всеволожск, Ленинградская область, , 12:38 — REGNUM В районе железнодорожной станции Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину насмерть сбил электропоезд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Пригородный поезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Трагедия произошла 6 декабря около 10 часов утра. Гражданин был смертельно травмирован электропоездом «Ладожское озеро — Санкт-Петербург».

«Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в наушниках и не услышал звук от приближающегося поезда. Пострадавшему предположительно около 30 лет», — отметили в пресс-службе транспортной полиции.

Устанавливается личность погибшего, проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Добавим, что точно такой же случай произошел 28 ноября в 07:15 мск в Петербурге, на станции Кушелевка. Мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающемся электропоездом «Санкт-Петербург — Мельничный ручей».

Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался. Установлено также, что он переходил железнодорожные пути в наушниках.