Губкин, Белгородская область, , 12:34 — REGNUM Оторвавшееся от трактора колесо стало причиной дорожно-транспортного происшествия в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Колесо выкатилось на встречную полосу и ударило легковую машину.

ДТП произошло 5 декабря около 15:50. По предварительным данным у трактора «МТЗ — 82» во время движения лопнула полуось, на которой держалось заднее левое колесо. В результате оно самопроизвольно покатилось на встречную полосу и столкнулось с автомобилем «Заз Шанс».

Иномарка получила механические повреждения, водители не пострадали.