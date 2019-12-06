Курган, , 12:25 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет директор муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Звериноголовского сельсовета. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в 2017 году руководитель звериноголовского МУП «ЖКХ», получил от местного жителя, приговорённого к обязательным работам, взятку размере пять тысяч рублей за внесение в табели учёта часов работы без фактического их отбытия.

Взяткодатель уже привлечён к уголовной ответственности, отмечают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.