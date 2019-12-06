Железногорск, Красноярский край, , 12:24 — REGNUM В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Они рассказали врачам, что нашли на улице пакетики с веществом, похожим на снюс, и употребили его.

В полиции начали проверку обстоятельств происшествия. Однако следователи попросили прокурора передать материалы проверок им, в СКР, объяснив это большим общественным резонансом инцидента, «и то, что потерпевшими являются несовершеннолетние».

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