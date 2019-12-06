Одесса, Украина, , 11:59 — REGNUM Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 32 человек. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации Одессы.

«Пострадавших — людей, которые живы, — 32 человека. Вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники», — приводит слова представителя администрации агентство УНИАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители спасательных служб продолжают разбор завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого два человека погибли и ещё 14 считаются пропавшими без вести.