Москва, , 12:05 — REGNUM Сотни миллионов рублей, выделенные Федеральной службе безопасности (ФСБ) на строительство пограничных сооружений, были похищены. В преступлении подозревают офицера ФСБ, пишет 6 декабря «Коммерсантъ».

По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.

В рамках федеральной целевой программы на строительство постов, застав и переходов выделено 134 млрд рублей. УКС выплатило подрядчикам около 658 млн рублей, однако работы не были завершены.

По данным источника в силовых структурах, ущерб от действий офицера и других фигурантов дела сопоставим со стоимостью строительства двух новых погранзастав. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Отмечается, что данное уголовное дело — только часть большого расследования в отношении командования управления капстроительства.