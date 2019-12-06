Варшава, , 11:49 — REGNUM Представители правоохранительных органов Польши предотвратили рекордную по объему поставку кокаина, весом в 1850 кг, общая стоимость которой составляет примерно 2 млрд злотых. Об этом 6 декабря рассказал на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет», — сказал польский премьер-министр.

Также он отметил, что международные группы, занимающиеся контрабандой наркотиков, являются хорошо организованными и потому профессионализм борющихся с ними правоохранительных органов позволяет сказать, что «мы можем спать спокойно».

При этом Моравецкий уточнил, что задержанный кокаин был предназначен для рынка Европы и что правоохранители также нашли лабораторию, в которой кокаин очищали от примесей, так как он поставлялся в контейнере с мелом из Колумбии.

Отметим как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре задержали пятерых местных жителей, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.