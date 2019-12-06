Якутск, , 11:43 — REGNUM В суд Якутска обратился мужчина с заявлением о взыскании компенсации за моральный ущерб его сыну за нападения безнадзорной собаки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск он выставил к мэрии Сайсарского округа.

В суде заявителю удалось доказать, что на его сына напала собака, когда он стоял на остановке. Бездомное животное укусило ребёнка за левую ногу, ему пришлось долго лечится, ставить уколы. По словам отца, у мальчика нарушился сон, появился синдром навязчивых движений, неврастенический синдром.

Чиновники отказывались признать иск, но суд встал на сторону потерпевшего и принял решение взыскать с управы Сайсарского округа компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Решение вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске возле детской поликлиники стая бродячих собак накинулась на женщину и двоих её детей.