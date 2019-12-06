Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии предстоящие выходные сохранится «нулевая» отметка, но прогнозируется сильный ветер. Сильные осадки начнутся со следующей недели, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В выходные, 7−8 декабря, Чувашия останется во власти мощного североатлантического циклона, поэтому обильных осадков не ожидается. В то время порывы юго-западного ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит около ноля градусов, по ночам опускаться до — 6 градусов, что может стать причиной гололедицы.

В начале следующей недели атмосферные фронты принесут в Чувашию осадки — в основном это будет мокрый снег, местами возможны дожди. По прогнозу Гидрометцентра, с 9 по 11 декабря в Чебоксарах может выпасть до 8 мм осадков, или четверть месячной нормы. Температура воздуха составит −1…−3 градусов тепла. Сильные порывы ветра сохранятся.

По предварительным данным, погода улучшится 12−13 декабря: ветер стихнет, будет солнечно, но ночью подморозит до — 10 градусов. 14−15 декабря снова потеплеет, но вернётся юго-западный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально тёплый ноябрь стал причиной рекордной выработки электроэнергии на Чебоксарской ГЭС почти за 40-летний период эксплуатации станции.

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