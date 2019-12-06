Одесса, Украина, , 11:27 — REGNUM Представители спасательных служб продолжают разбор завалов после пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого два человека погибли и ещё 14 считаются пропавшими без вести. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что в результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения и судьба ещё 14 человек остается неизвестной.

«Основные усилия подразделений ДСНС направлены на поиск людей и разборка конструкций», — подчеркивается в сообщении и указывается, что сотрудниками спасательных служб ещё проводятся работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря начальник полиции Одесской области Олег Бех рассказал, что одной из версий возникновения возгорания в Одесском колледже является умышленный поджог.