Анкара, , 11:23 — REGNUM Министерство обороны Турции опубликовало заявление, в котором объявило о том, что трое членов Рабочей партии Курдистана (РПК) сдались вооруженным силам страны, об этом 6 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Трое террористов покинули свои укрытия в Ираке и сдались нашим сотрудникам правопорядка», — говорится в заявлении турецкого министерства обороны, опубликованном в социальной сети Twitter.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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