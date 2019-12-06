Петропавловск-Камчатский, , 11:08 — REGNUM Извержение Авачинского вулкана на Камчатке может произойти в течение месяца. Посещать вулкан самостоятельно в этот период не следует, сообщает 6 декабря пресс-центр регионального управления МЧС.

«Вероятность извержения Авачинского вулкана в течение ближайшего месяца повышена», — сообщили в ведомстве со ссылкой на экспертов Единой геофизической службы РАН.

Извержение опасно в первую очередь для туристов и любителей экстремального спорта. В МЧС настоятельно призвали гостей и жителей полуострова не совершать самостоятельных походов к вулкану и не совершать на него восхождений. Для людей опасен свежий вулканический пепел, напомнили специалисты.

По данным на 6 декабря Авачинский вулкан спокоен. Группа наблюдения за вулканами KVERT присвоила ему «зеленый» код авиационной опасности.

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