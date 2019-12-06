Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии по подозрению в получении взятки задержали чиновника, работающего в мэрии Кедского муниципалитета (Аджария). Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, обвиняемый, работая главным инспектором службы надзора, прикрывал незаконное строительство на земле, которая находится в государственной собственности. Следствие полагает, что он в два этапа получил взятку за свои услуги в размере 2 000 лари (примерно $680 по курсу).

Отмечается, что в случае установления вины чиновника, его могут приговорить к лишению свободы сроком до девяти лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшего главу Щёлковского муниципального района Московской области обвинили в получении крупной взятки.