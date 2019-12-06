Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области первый заместитель начальника филиала ОАО «РЖД» стал фигурантом уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Согласно материалам уголовного дела, первый замглавы дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, курируя с февраля по декабрь 2018 года строительные работы реконструкции участка имени Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская, он вместе с подчинёнными подписал документы о выполнении работ. Однако некоторые условия контракта подрядчик не выполнил. При этом подрядчик получил из бюджета свыше 1,5 млрд рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.