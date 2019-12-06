Анкара, , 10:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 36 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 6 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты производились сразу в нескольких провинциях страны на основании ордеров выданных прокуратурой Измир.

Журналисты отмечают, что в ходе обысков были изъяты поддельные удостоверения личности, мобильные телефоны, незарегистрированное оружие.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции задержали 12 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО