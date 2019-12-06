Североуральск, Свердловская область, 6 декабря 2019, 10:37 — REGNUM В Североуральске проводится доследственная проверка по факту нападения на мужчину стаи безнадзорных собак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Свердловской области.
В управлении уточнили, что в СМИ появилась видеозапись инцидента, на которой видно как убегающий от стаи собак мужчина чуть не попал под машину, упав на проезжую часть.
Отметим, безнадзорные собаки могли создать угрозу жизни и здоровью других граждан, так как на записи видно, что животные побежали в сторону женщины, которая прогуливалась с ребёнком в коляске.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и очевидцев инцидента.