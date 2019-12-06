Донецк, , 10:29 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины 9 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом 6 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ девять раз», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что во время обстрелов украинскими силовиками было использовано 32 единицы боеприпасов, и что под обстрелы попали поселки Доломитное, Зайцево, шахты имени Гагарина (горловское направление), село Спартак (донецкое направление) и село Саханка (мариупольское направление).

Помимо этого, указывается, что во время обстрелов были применены минометы калибром 82 и 120 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие и в том числе — крупнокалиберное.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины в Минске.