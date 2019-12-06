Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM Следователи изучают материалы по отцу Владимира Васильева, который мог подменить анализы своего сына, устроившего крупное ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Ленинского районного суда представитель следствия заявила, что материалы по отцу уже выделены в отдельное производство. Документ направили в 58-й военно-следственный отдел. Процессуального решения по ним пока принято не было.

Следствие уверено, что отец Владимира Васильева подменил анализы сына на процедуре медосвидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи просят продлить срок ареста Васильева до 5 марта 2019 года. Обвиняемый может надавить на свидетелей, заявлялось представителями следствия в суде.

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