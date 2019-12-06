Мапуту, , 10:21 — REGNUM По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновений между исламистскими боевиками и силами обороны и безопасности Мозамбика за последние семь дней в богатой газом северной провинции Кабу-Дельгаду. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

По данным журналистов, 12 погибших были повстанцами, один был военнослужащим, а остальные пять были гражданскими лицами.

Ссылаясь на неназванные военные источники, независимая газета Carta de Mocambique сообщила, что повстанцы напали на деревню Олумби в округе Пальма в субботу, 30 ноября, где они убили женщину и разграбили частную собственность, уничтожив значительное количество продуктов питания, включая рис и сушеную рыбу. Сотрудники сил обороны и безопасности при поддержке местных жителей преследовали рейдеров, убили четверых из них и захватили еще четверых. Именно во время этого столкновения был убит солдат.

В понедельник, 2 декабря, в Олумби продолжались столкновения, и еще восемь повстанцев были застрелены. А в прошлую пятницу, 29 ноября, боевики напали на деревню Накутуко в округе Макомия, где они убили четырех мирных жителей и серьезно ранили пятого. Все жертвы были людьми, которые бежали из деревни год назад, но недавно вернулись, отмечают журналисты.

Напомним, эскалация насилия произошла в Кабу-Дельгаду чуть более двух лет назад, и к настоящему времени в результате столкновений погибли более 300 человек. Сообщается, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в северной части Мозамбика под эгидой своего так называемого отделения в Центральной Африке, о существовании которого было объявлено в апреле. Однако к настоящему моменту не ясно, стоят ли боевики данной террористической организации за недавними атаками.