Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Возможный виновник скандального ДТП в Екатеринбурге Владимир Васильев заявил, что у него были причины не сдавать анализ крови в рамках медосвидетельствования. Об этом Васильев заявил на заседании Ленинского районного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам арестованного, он отказался от сдачи крови, потому что в СИЗО нет необходимых условий для данной процедуры.

Также Васильев ответил на обвинение следствия. Виновник ДТП заявил, что не оказывал давления на свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие просит продлить срок ареста Васильеву до 5 марта 2019 года. Ранее было обнаружено, что гражданину подменили биологические материалы в ходе медосвидетельствования.

В ходе страшного ДТП, которое устроил Васильев, погибли два человека.

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