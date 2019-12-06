Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в невыплате зарплаты сотрудникам в течение нескольких месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В управлении уточнили, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый раскаялся и признал свою вину, а также полностью погасил задолженность по зарплате. Учитвывая все обстоятельства дела и в соответствии с действующим законодательством, следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В итоге предпринимателю по решению суда назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, что, по материалам закрытого уголовного дела, в Екатеринбурге гендиректор предприятия не выплачивал заработную плату шести сотрудникам фирмы с января по июнь 2019 года. Общая задолженность перед работниками составляла около 800 тыс. рублей.