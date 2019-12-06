Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Полицейские Петербурга ищут злоумышленника, тайно похитившего в Московском районе города дорогостоящую иномарку с несколькими миллионами рублей в салоне, бриллиантом и золотом. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Похищение дорогостоящего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado произошло в четверг, 5 декабря, днем. Автовладелец сообщил о том, что у многофункционального центра на Новоизмайловском проспекте неизвестный злоумышленник совершил тайное хищение принадлежащего ему автомобиля.

Также потерпевший отметил, что в иномарке находились 3 825 000 рублей, бриллиант в 1,08 карат, стоимостью 1 500 000 рублей, цепочка из белого золота стоимостью 20 000 рублей и личные вещи. Таким общую, сумму похищенного он оценил в 9 295 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Устанавливается местонахождение похищенного», — отметили в Главке МВД.