Сямэнь, Китай, , 09:46 — REGNUM Четыре человека пропали без вести после крушения рыбацкой лодки с 17 членами экипажа на борту у берегов города Сямэнь провинции Фуцзянь в Тайваньском проливе, сообщает 6 декабря газета China Daily.

Об инциденте стало известно около 6:43 по местному времени 5 декабря. В Администрации морской безопасности Фуцзяня сообщили, что корабль и вертолет были немедленно направлены на место крушения, наряду с несколькими гражданскими судами.

К 10:25 того же дня по местному времени 13 членов экипажа были спасены. Все они были направлены в ближайшие госпитали. Поиски оставшихся рыбаков продолжаются. Для этого высланы два судна и вертолет.

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