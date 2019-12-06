Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM В Екатеринбурге не стали закрывать от посторонних заседание суда о продлении срока ареста Владимиру Васильеву, устроившему аварию в августе 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат Васильева попросил судью Ленинского районного суда провести процесс в закрытом режиме.

На вопрос судьи, есть ли какие-то тайны, из-за которых защитник просит закрыть заседание от посторонних, адвокат ответил: «Я считаю, что это надо сделать в интересах следствия».

Аргументы защитника не убедили судью. Заседание продолжили в открытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружилось, что виновнику ДТП с двумя погибшими Владимиру Васильеву подменили анализы. По факту подмены возбуждено уголовное дело на врача, принимавшего биологические материалы. Следствие просит продлить арест Васильеву до 5 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемому в смертельном ДТП в Екатеринбурге просят продлить арест